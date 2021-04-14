Пелоси пригласила Байдена 28 апреля выступить с первым обращением к Конгрессу

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси во вторник пригласила президента США Джо Байдена 28 апреля выступить с речью перед обеими палатами американского законодательного органа, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Позднее представитель Белого дома подтвердил, что Байден принял приглашение спикера Палаты представителей. "Президент принял приглашение <...> выступить на совместном заседании Конгресса 28 апреля, накануне сотого дня своего пребывания в должности [главы государства]", - приводит пресс-пул Белого дома заявление чиновника.

Это будет первое выступление Байдена перед Конгрессом за время президентства, которое началось 20 января. Как отмечает газета The Hill, обычно президенты США выступают с речью перед законодателями уже через несколько недель после вступления в должность, однако на фоне пандемии Байден этого до сих пор не сделал.

Имеется в виду ежегодное выступление главы администрации США на Капитолийском холме. Однако, поскольку Байден лишь 20 января вступил в должность главы государства, речь не идет о полноценном традиционном послании "О положении страны", с которым американский лидер каждый год обращается к законодателям и рядовым согражданам.