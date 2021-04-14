Число заразившихся COVID-19 в мире за неделю выросло на 11%

Более 4,5 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 11% по сравнению с предыдущими семью днями, смертность - на 7%. Эти сведения приведены в опубликованном в ночь на среду в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"В глобальном плане седьмую неделю подряд продолжался рост заболеваемости ковидом. На прошлой неделе поступили сообщения более чем о 4,5 млн новых случаев", - отметила организация, добавив, что за семь дней умерли более 76 тыс. человек, что на 7% больше, чем за предыдущие семь дней.

Согласно эпидемиологическому бюллетеню ВОЗ, с 5 по 11 апреля в мире было зарегистрировано 4 550 837 заразившихся и 76 773 летальных исходов. По состоянию на 11 апреля всего насчитывалось 135 057 587 случаев инфицирования и 2 919 932 случая смерти пациентов.

Особенно заметным рост заболеваемости 5 по 11 апреля был в Юго-Восточной Азии (на 63%) и Восточном Средиземноморье (на 22%), тогда как в Африке он снизился на 14%, а в Европе - на 4%. Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 189%), Юго-Восточной Азии (на 47%), Восточном Средиземноморье (на 19%) и Европе (на 7%), но при этом она сократилась в Африке (на 5%) и в Северной и Южной Америке (на 2%).

В Европе за семь дней заразились более 1,6 млн человек и умерли более 26 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,4 млн новых случаев инфицирования и более 36 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 965 тыс. заразившихся, умерли более 6 тыс. человек.

В Индии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 873 тыс. Далее следуют США (более 468 тыс. новых случаев), Бразилия (более 463 тыс.), Турция (более 353 тыс.), Франция (более 265 тыс.), Польша (более 136 тыс.), Иран (более 128 тыс.), Аргентина (более 124 тыс.), Германия (более 112 тыс.), Украина (более 107 тыс.), Италия (более 103 тыс.), Колумбия (более 76 тыс.), Россия (более 60 тыс.) и Перу (более 60 тыс.).