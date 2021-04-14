Газета “Айастани Анрапетутюн”: Последствия преступлений не могут генерировать права

“Во время второй Арцахской войны, как и до сих пор, со стороны Азербайджана и Турции велись и ведутся геноцидальные действия в отношении армян, длящиеся уже более века и политика этнических чисток. Многочисленны факты военных преступлений, совершенных в Республике Арцах в отношении военнослужащих и мирного населения. Со стороны Азербайджана уничтожается и присваивается и армянское историко-культурное наследие Арцаха, то есть осуществляется культуроцид.

Международный независимый юридический и научный центр по экспертизе и оценке вопросов компенсации и восстановления для обращения в ЕСПЧ против Азербайджанской Республики готовит внесудебное экспертное заключение. Оно будет содержать квалиметричную (качественную) оценку материального и нематериального ущерба, нанесенного Азербайджаном армянскому населению Республики Арцах и непосредственно Республике Арцах как в военное время, так и в мирное довоенное и послевоенное время.

Газета “Айастани Анрапетутюн” беседовала с автором инициативы, претендентом на Нобелевскую премию, доктором экономических наук, профессором, академиком Мартык Гаспаряном. Он считает, что важно адекватно ответить и по вопросу ущерба, нанесенного армянской культуре и сфере арменоведения. С этой целью он разработал методику оценки историко-культурного наследия и компенсации ущерба, нанесенного культурным геноцидом”.

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