США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поставки шли, они продолжаются. Объёмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", - сказал он журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что на протяжении многих лет на территории Украины "идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России". На постсоветском пространстве развёртывается сеть биолабораторий, добавил он.