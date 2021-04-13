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США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков

США и НАТО превращают Украину в "пороховую бочку", заявил Рябков

США и их союзники по НАТО сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", наращивая военную помощь Киеву, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Поставки шли, они продолжаются. Объёмы этой помощи наращиваются. США и другие натовские страны сознательно превращают Украину в "пороховую бочку", - сказал он журналистам,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Он отметил, что на протяжении многих лет на территории Украины "идут тренировочные мероприятия с участием советников, инструкторов, десятками и сотнями работающих на разных полигонах, создаются объекты, имеющие непосредственное и негативное отношение к безопасности России". На постсоветском пространстве развёртывается сеть биолабораторий, добавил он.


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