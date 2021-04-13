Парк войны подтверждает геноцидальную политику Азербайджана в отношении армян: Омбудсмен Армении

Так называемый “парк” в Баку, посвященный Арцахской войне, является доказательством проводимой государством антиармянской политики и политики геноцида Азербайджана. Об этом, как сообщает «Арменпресс», на своей странице в Facebook написал Защитник прав человека Армении Арман Татоян.

“ В Баку 12 апреля 2021 года был открыт так называемый “парк-выставка”, посвященный войне 2020 года. В “парке”, наряду с армянской военной техникой, выставлены манекены военнослужащих Вооруженных сил Армении, которые представлены в унижающем достоинство виде. Это делается ради обеспечения максимально широкой огласки. Из видео- и фотоматериалов “парка”, очевидно, что он создан с целью разжигания ненависти и вражды к армянам Армении и Арцаха, к гражданам Армении. Образцы сдреланы с цинизмом, чтобы публично унизить память жертв войны, пропавших без вести и пленников, нарушить права и достоинство их семей”, - написал Арман Татоян.

Омбудсмен Армении подчеркнул, что личные вещи армянских и арцахских воинов выставлены с таким же цинизмом, демонстрируются каски убитых воинов, с сознанием того, что это нанесет дополнительные страдания их семьям, армянскому и арцахскому обществу и породит новую волну ненависти в азербайджанском обществе. Арман Татоян отметил, что власти Азербайджана в парке демонстрируют различные сценки с армянскими пленниками. По его словам, этот шаг особенно предосудителен на фоне того, что заключенные, военнослужащие и гражданские лица продолжают незаконно содержаться в Азербайджане, что является грубым нарушением международных требований в области прав человека.

“Для властей Азербайджана, очевидно, что этот деликатный вопрос может причинить душевную боль и страдания семьям пропавших без вести и пленных, и всему армянскому обществу. В адрес Защитника прав человека РА поступили многочисленные жалобы и тревоги с таким содержанием, а также были зарегистрированы тревожные публикации в социальных сетях. Мониторинг офиса Омбудсмена выявил публикации в социальных сетях Азербайджана о выставке (это мы опубликуем отдельно), которые лишь приветствовали и поощряли инициативу президента Азербайджана, а комментарии свидетельствовали об очевидной ненависти и враждебности по отношению к армянам. Открытие такого “парка” наглядно подтверждает факт наличия институциональной государственной политики пропаганды вражды в Азербайджане. Эта политика последовательно реализуется уже в течение многих лет, что подтверждается конкретными доказательствами. Последствиями этой политики являются зверства, пытки и убийства, совершенные военнослужащими Вооруженных сил Азербайджана в отношении военных и мирных жителей армянской стороны в сентябре-ноябре 2020 года, во время апрельских боевых действий 2016 г., или при других вооруженных нападениях Азербайджана”, - написал Омбудсмен.

По словам Армана Татояна, именно политика враждебности, проводимая государством, была причиной того, что азербайджанские военные жестоко пытали и убивали армянских военнослужащих и мирных жителей, действуя с открытыми лицами, с исключительным цинизмом, даже не думая об ответственности, будучи уверенными, что их за это будут поощрять.

“Таким образом, демонстрации в парке, посвященном войне сентября-ноября 2020 года, однозначно подтверждают политику геноцида Азербайджана в отношении всего населения Армении и Арцаха. Это абсолютно порочное явление еще раз свидетельствует о том, что мы не должны позволять, чтобы нас обманывали ложным азербайджанским миролюбием. Это всего лишь завеса, предназначенная для международного сообщества”, - отметил Защитник.

Это заявление Защитника прав человека Армении будет направлено в международные структуры с особым акцентом на том, что именно эти шаги азербайджанских властей приводят к пыткам, к жестокости, и полностью нарушают мир и солидарность в регионе.