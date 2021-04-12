В Тегеране закончились больничные койки для зараженных коронавирусом

Все больничные койки в Тегеране для нуждающихся в госпитализации пациентов, зараженных коронавирусом, в настоящий момент заняты. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом заявил в понедельник губернатор провинции Тегеран Анушираван Мохсени Бандпей.

"Количество больничных коек для зараженных коронавирусом в провинции Тегеран составляет 6 691, и на сегодняшний момент все они заняты", - цитирует его агентство ISNA. По словам губернатора, "первое, что необходимо сделать - это увеличить количество больничных коек".

С конца марта в Иране стабильно растет показатель числа инфицированных коронавирусом за 24 часа. 12 апреля в стране выявлен максимальный с начала пандемии суточный прирост заразившихся COVID-19 - 23 311. Согласно официальной статистике, по состоянию на 12 апреля общее число инфицированных в Иране достигло 2 093 452, а количество летальных исходов - 64 764. Всего в республике выздоровели 1 720 084 человека.

3 апреля президент страны Хасан Роухани заявил, что в ряде провинций республики началась четвертая волна эпидемии. В субботу власти объявили о введении режима частичного карантина в большинстве городов страны.