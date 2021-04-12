В Италии назвали дату открытия туристического сезона

Туристический сезон в Италии может начаться 2 июня, сообщает АТОР.

Это знаковая для страны дата — День Республики. "Рестарт не может быть запланирован на более поздний срок, иначе борьба за отдыхающих будет проиграна странам-конкурентам", — заявил министр туризма Массимо Гаравалья.

Правительство рассматривает ряд условий приема иностранных гостей, пояснил чиновник. Значительная часть жителей популярных туристических мест должна быть вакцинирована. Эта процедура предстоит и путешественникам, желающим посетить страну. Также им придется предъявить соответствующий сертификат. Альтернатива — отрицательный результат теста на COVID-19,сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"В конце апреля мы приступаем к вакцинации населения Капри, Искьи и побережья Сорренто. Об иммунизации также просят крупные острова, в том числе Сицилия и Сардиния", — заявил Гаравалья.

Планы минтуризма поддерживает и премьер-министр страны Марио Драги. Он заявил, что "летний матч не проигран", поэтому "важно подготовиться к сезону и не сдаваться". Глава кабинета министров рассказал, что если большинство летних мест отдыха в стране уже забронированы итальянцами, то отсутствие иностранных туристов особенно пагубно "влияет на города искусства".

До 30 апреля в Италии действуют ограничения на выезд граждан за границу. Прибывающих в страну должны сдать анализ на коронавирус и соблюдать карантин — пятидневный для граждан ЕС и двухнедельный для жителей других стран.

В Италии рассматривают возможность открытия границ для российских туристов, однако это зависит от эпидобстановки в двух странах, сообщил Массимо Гаравалья.