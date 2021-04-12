Президент РА не подпишет закон о внесении изменений в Судебный кодекс, он обратится в Конституционный суд

ЕРЕВАН, 12 АПРЕЛЯ, АРМЕНПРЕСС. Президент Республики Армения Армен Саргсян решил обратиться в Конституционный суд с просьбой определить соответствие Закона «О внесении изменений в Судебный кодекс» Конституции. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает отдел по связям с общественностью аппарата президента РА.

Закон о внесении изменений и дополнений в Конституционный закон «Судебный кодекс Республики Армения» (далее - Закон) и сопутствующие законы были представлены Национальным Собранием на подпись Президенту Республики . 22 марта 2021 года.

Президент республики обсудил закон с министром юстиции, председателем Государственно-правовой комиссии НС, получил их разъяснения. Закон также обсуждался с председателем ВСС, учеными-правоведами, экспертами, юристами, представителями гражданского общества, были выслушаны их соображения и опасения.

Президент республики уделяет большое внимание реформам в судебной сфере, считает, что они должны проводиться системно, на основе четкой стратегии, в рамках общего видения. Это видение и стратегия должна основываться на серьезном анализе существующих действительно актуальных проблем, экспертных исследованиях и международном опыте, предлагать системные логически взаимосвязанные решения для повышения эффективности судебной системы и, эффективное осуществление права на справедливое судебное разбирательство, а также независимость судей и усиление гарантий.

Предлагаемые законом постановления являются ситуативными с точки зрения существенно проблематичной правовой определенности, соразмерности, разделения властей, а также соблюдения конституционных принципов и требований независимости судебной власти.

На основании вышеизложенного, обобщая экспертные заключения, можно сделать вывод, что Закон существенно противоречит Конституции, поэтому Президент Республики решил обратиться в Конституционный Суд для решения вопроса о соответствии Конституции», - говорится в сообщении.