Гроссмейстер Айк Мартиросян победил в международном турнире в Сербии

Гроссмейстер Айк Мартиросян, представляющий Армению, победил в международном турнире в Сербии.

Как передает Арменпресс, на международном турнире Belgrade Spring Chess Festival 2021 Мартиросян набрал 8 очков из 9 возможных и стал победителем турнира.

У Мартиросяна нет поражений. Он выиграл 7 туров, и завершил 1 игру вничью. В этом турнире другой представитель Армении - Шант Саргсян, занял второе место. Он набрал 7,5 балла. Замыкает первую тройку представитель США Стерт Рэйвер.