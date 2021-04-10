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Гроссмейстер Айк Мартиросян победил в международном турнире в Сербии

Гроссмейстер Айк Мартиросян победил в международном турнире в Сербии

Гроссмейстер  Айк Мартиросян, представляющий Армению, победил в международном турнире в Сербии. 

Как передает Арменпресс, на международном турнире Belgrade Spring Chess Festival 2021 Мартиросян набрал 8 очков из 9 возможных  и стал победителем турнира. 

У Мартиросяна нет  поражений. Он выиграл 7 туров, и завершил 1 игру вничью. В этом турнире другой представитель Армении - Шант Саргсян, занял второе место. Он набрал 7,5 балла. Замыкает  первую тройку представитель США Стерт Рэйвер.


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