Зеленский посетит Турцию и встретится с Эрдоганом

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Турцию в субботу и встретится с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении администрации турецкого лидера.

"Девятое заседание турецко-украинского Совета сотрудничества высшего уровня (ССВУ) под председательством президентов обеих стран Тайипа Эрдогана и Владимира Зеленского состоится 10 апреля в Стамбуле", - сообщила администрация турецкого лидера.

Отмечается, что "будут всесторонне обсуждены вопросы двусторонних отношений и шаги для их укрепления". "На основе общего понимания сохранения мира и стабильности на повестке дня будут региональные и международные вопросы. Кроме этого, участники ССВУ обменяются взглядами по улучшению положения крымских татар", - говорится в сообщении.