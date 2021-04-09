Иран заявил, что не остановит продвижение в атомной сфере, пока США не отменят санкции

Иран не намерен прекращать какую-либо деятельность в ядерной области, пока США не снимут все санкции в отношении него и не вернутся к ядерной сделке 2015 года. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс, օб этом заявил заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Арагчи.

"Тегеран не остановит и даже не снизит темпы своей деятельности в ядерной сфере, особенно в том, что касается обогащения урана, - цитирует в пятницу Арагчи агентство IRNA. - Процесс обогащения урана до 20%-ного уровня пойдет даже более быстрыми темпами, чем предусмотрено иранским парламентом в принятом им законе. Этот тренд сохранится до тех пор, пока не будет заключено соглашение, обязывающее США снять все санкции, причем они все должны быть отменены сразу".

По словам Арагчи, "появились признаки того, что американцы пересматривают свою позицию и продвигаются в сторону отмены всех санкций, но пока иранская сторона не может сделать оценку, поскольку переговоры не окончены. "Предстоит пройти долгий путь, - сказал он. - Однако переговоры продвигаются вперед и проходят в конструктивной атмосфере".

Во вторник в Вене началось первое в 2021 году заседание Совместной комиссии Ирана и международной "пятерки". По итогам очного заседания двум рабочим группам экспертов - по вопросам снятия санкций США с Ирана и по вопросам выполнения обязательств Тегерана в ядерной сфере - было поручено определить конкретные меры, которые должны быть приняты США и Ираном для восстановления полного выполнения Совместного всеобъемлющего плана действий.