Была договоренность, которая нарушилась: Андраник Кочарян о возвращении самолета без пленных

По словам председателя постоянной комиссии Национального собрания Армении по вопросам обороны и безопасности Андраника Кочаряна, была договоренность о возвращении пленных в Армению, однако она были нарушена, и он не знает, по какой причине. Как передает «Арменпресс», об этом Кочарян заявил журналистам в НС, отвечая на вопрос о том, знали ли власти, что 8 апреля самолет из Баку вернется без пленных.

“Конечно, ничего не знали. Полагаю, Мурадов (командующий миротворческими силами Российской Федерации в Арцахе) должен был быть в самолете, и он был. А это значит, что была договоренность, которая была нарушена. Если не было договоренности, почему же самолет полетел туда?” - сказал Кочарян.

Он пока не знает причин, но предполагает, что противник снова хочет изменить правила игры. По словам Кочаряна, Азербайджан держит пленных, прежде всего, чтобы вызвать в Армении напряженность, этот вопрос не может иметь ничего общего с территориями. “Мы разными путями продолжим процесс по возвращению пленных”, - сказал Кочарян.

Депутат уверяет, что по вопросам заключенных есть видимые и невидимые процессы. Он отметил, что вопрос о возвращении пленных поднимался во время встречи премьер-министра Армении и президента РФ. “Это был шаг, которым Россия явно пыталась внести свой вклад в решение этой проблемы. Этим обусловлено то, что генерал-лейтенант Мурадов полетел сопровождать пленных в Армению”, - сказал Кочарян.

Касаясь вопроса, будет ли, наконец, решен вопрос пленных, Кочарян ответил, что он не может быть не решен, заверив, что это – одно из приоритетных обязательств государства.

8 апреля распространились сведения, что группа пленных самолетом из Азербайджана возвращается в Армению. Позже в Интернете появились другие сведения - самолет прибыл пустым. В Аппарате вице-премьера Тиграна Авиняна пояснили «Арменпресс», что возвращение пленных, к сожалению, снова откладывается, поскольку 8-й пункт трехстороннего заявления от 9 ноября вновь не выполнен противником, что является грубым нарушением поствоенного гуманитарного процесса.