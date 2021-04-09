Порог контрактной службы будет изменен, будут различные пороги

Правительство Республики Армения внесло предложения по законопроекту, разработанному фракцией “Просвещенная Армения”, который предусматривает повышение предельного возраста прохождения военной службы по контракту до 63 лет, правительство предложило разные возрастные ограничения для разных чинов офицеров.

Как сообщает «Арменпресс», законопроект о внесении изменений в Закон Республики Армения “О военной службе и статусе военнослужащего” вместе с предложениями правительства в постоянной комиссии по обороне и безопасности НС получил положительное заключение.

Согласно действующему законодательству, военная служба по контракту ограничена, в одном случае до 45 лет, в другом - до 40 лет. Фракция “Просвещенная Армения” предложила поднять этот порог до 63 лет.

“В ходе обсуждения с первого по второе чтение правительство предложило установить разные возрастные пороги для разных чинов”, - сказал депутат Геворг Горгисян, добавив, что это предложение приемлемо для фракции, так как тенденция к увеличению возраста сохраняется.

В Вооруженных силах, и в других войсках могут служить граждане мужского пола, ранее не проходившие военную службу по контракту и состоявшие на учете в запасе до 40 лет. “Просвещенная Армения” предложила установить возраст 63 года, а правительство – 45.

Предельный возраст для прохождения военной службы по контракту снижен с 45 до 50 лет для младших и старших унтер-офицеров, с 48 до 52 лет для младших офицеров, с 50 до 55 для майоров и подполковников, для полковников с 55 до 58. Порог для более высоких титулов остался без изменений.

Правительство предложило и другие изменения возрастных ограничений.

Законопроект принят в первом чтении на заседании НС 25 марта.