Лемс Нерсисян представит к 106-ой годовщине Геноцида армян экспозицию “Эргир Аветьяц”

Профессор кафедры изобразительного искусства Государственного педагогического университета Армении, доктор педагогических наук, профессор, член Союза художников РФ, заслуженный деятель РА, академик Академии образования РФ Лемс Нерсисян представит экспозицию “Эргир Аветьяц” (Земля Обетованная), посвященную 106-летию Геноцида армян.

Как передает «Арменпресс», церемония открытия экспозиции состоится 15 апреля в Союзе художников Армении.

Выставка представляет трагические события 1915 года, преступления Турции и Геноцид армян с комментариями известных иностранных политиков, историков, путешественников, юристов, писателей.

Экспозиция “Эргир Аветьяц” в очередной раз во всеуслышание осудит Геноцид армян и подчеркнет, что это уже признанная со стороны международного прогрессивного и цивилизованного сообщества реальность. Выставка продлится десять дней.

Представленные на выставке произведения уже демонстрировались в Страсбурге.

Выставка проводится по инициативе Союза художников Армении и культурно-образовательной общественной организации “АртЗ”.