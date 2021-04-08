Российские миротворцы доставили в Хнацах гуманитарную помощь

Центр гуманитарного реагирования организовал доставку гуманитарной помощи в населенный пункт Аскеранского района Хнацах.

Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.

Российские миротворцы предоставили многодетным семьям, переселенцам и беженцам принадлежности, необходимые для приготовления пищи, одеяла, подушки и другие предметы.

Помимо помощи семьям, миротворцы передали медпункту и больнице оборудование для первичной диагностики.