Российские миротворцы доставили в Хнацах гуманитарную помощь
12:07, 8 Апрель, 2021
Центр гуманитарного реагирования организовал доставку гуманитарной помощи в населенный пункт Аскеранского района Хнацах.
Как передает «Арменпресс», об этом говорится в сообщении Минобороны РФ.
Российские миротворцы предоставили многодетным семьям, переселенцам и беженцам принадлежности, необходимые для приготовления пищи, одеяла, подушки и другие предметы.
Помимо помощи семьям, миротворцы передали медпункту и больнице оборудование для первичной диагностики.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен