Комитет “Ай Дата” Австралии призвал премьер-министра официально признать Геноцид армян

В преддверии 106-й годовщины Геноцида армян комиссия “Ай Дата” Австралии от имени местной армянской общины направила открытое письмо премьер-министру Скоту Моррисону с призывом признать Геноцид армян в Османской империи, а также ассирийцев и греков.

Как передает «Арменпресс», комиссия призвала премьера оставаться верным своему выступлению в парламенте еще в 2011 году, в котором он, в частности, заявил: “Геноцид армян - одно из самых страшных преступлений против человечества”.

В отличие от своей парламентской деятельности, став премьер-министром Моррисон, занимающий пост с 2018 года, поддавшись внешнему давлению, отказался применять термин “геноцид”.

“Настало время для признания Геноцида армян. Меняющаяся политическая атмосфера вокруг вопроса Геноцида армян в Австралии и положительные шаги международного сообщества по признанию Геноцида заставляют нас поверить, что сейчас самое время признать геноцид”, - говорится в письме.

В комиссии отметили, что вступление на должность премьер-министра не должно стать причиной изменения системы ценностей и точек зрения личности.

Отметив, что из Белого дома также поступают положительные сигналы о признании Геноцида армян со стороны президента США Джо Байдена, члены комиссии подчеркнули, что сейчас самое время отвергнуть угрозы, которые применяет авторитарная Турция.

“От имени 50 000-ой армянской общины Австралии мы призываем Вас события 1915 года официально назвать геноцидом”, - говорится в письме.