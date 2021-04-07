Итало-арабская ассоциация “Асадаках” призвала бойкотировать проазербайджанские партии и деятелей

Итало-арабская ассоциация “Асадаках” призвала представителей армянской, а также арабской общин Италии на выборах не голосовать за партию “Forza Italia”. Причиной инициативы является проазербайджанская инициатива депутата партии Урании Папатеу, который призвал армянскую сторону предоставить Азербайджану карты минных районов Нагорного Карабаха, которые перешли под контроль Азербайджана.

Как сообщает Арменпресс, ассоциация заявила, что депутат, выдвинувший такое требование, и представляемая им партия на самом деле поддерживают диктаторский Азербайджан, целью которого является проведение этнической чистки армян в Нагорном Карабахе.

“Армянский народ продолжает находиться под угрозой со стороны Азербайджана и Турции, борясь в одиночку за право на самоопределение. Пора перестать терпеть тех, у кого руки в крови. И если международное сообщество хранит молчание, исходя из торговых и политических отношений с Азербайджаном, мы, Итало-арабская ассоциация “Асадаках”, обращаемся ко всем справедливым итальянцам, армянам, сторонникам армян, иностранцам, ставшим итальянскими гражданами, не голосовать за эти партии на следующих выборах, не голосовать в пользу тех, чьи представители поддерживают диктаторский Азербайджан”, - говорится в заявлении ассоциации.

Ранее этот вопрос прокомментировал и МИД Армении. В частности, пресс-секретарь МИД Анна Нагдалян, комментируя заявления властей Азербайджана, что армянская сторона не предоставляет карты минных полей, находящихся под контролем Азербайджана заявила, что азербайджанская сторона пытается оправдать свое невозвращение пленных, выдвигая фальшивую повестку с картами минных полей. “Как известно, власти Азербайджана грубо нарушают международное гуманитарное право и свои обязательства в соответствии с положениями заявления от 9 ноября о возвращении армянских военнопленных и захваченных мирных жителей. Фактически, в ответ на давление со стороны международного сообщества по этому поводу азербайджанская сторона пытается оправдаться, выдвигая фальшивую повестку с картами минных полей”.