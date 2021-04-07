Есть провалы по некоторым вопросам: Бадасян о реформах в судебно-правовой сфере

Министр юстиции Рустам Бадасян заявил, что в деле осуществления реформ в судебно-правовой сфере есть определенные провалы, однако борьба за создание в Армении независимой судебной власти, системы, укомплектованной профессиональными судьями, еще не завершилась.

Как сообщает Арменпресс, Бадасян заявил об этом в ходе брифинга в Национальном собрании, коснувшись проблем судебно-правовой сферы и ситуации, создавшейся вокруг судебного процесса по делу 1 марта.

“Моя личная борьба не закончилась, в каком бы статусе это ни было”, - сказал Бадасян.

По его словам, политической целью было как раскрытие трагических событий 1 марта 2008 года, так и судебно-правовые реформы, как создание независимой судебной системы, так и антикоррупционные реформы, нулевая терпимость к коррупции.

“Думаю, по крайней мере, есть общественное мнение, что мы проявили медлительность в этих сферах, не предприняли некоторых действий. Я не хочу останавливаться на этом, потому что совершенно неважно какие аргументы будут приведены. Очевидно, что у нас есть и успехи в этой сфере. Они на институциональном уровне, но не видны обществу, есть недовольство по этому поводу. Я думаю, что за каждый конкретный процесс есть конкретный ответственный человек. Не стоит ожидать ответов на все вопросы от политических властей, но я думаю, что мы должны быть честными в наших отношениях с общественностью. Мы должны признать, что у нас есть неудачи в некоторых вопросах”, - сказал Бадасян.

Министр юстиции заявил, что он несет ответственность за реформы в судебной сфере, критикуется, что не проводилась проверка судей. Министр подчеркнул, что готов нести политическую ответственность и по этому вопросу.