Президент Армении встретился с доктором юридических наук, профессором Артуром Гамбаряном

Президент Республики Армения Армен Саркисян 6 апреля принял доктора юридических наук, профессора Артура Гамбаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече был затронут принятый Национальным Собранием и представленный на подписание президента Республики законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения».

Артур Гамбарян представил свое мнение относительно законодательного пакета.