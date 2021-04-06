Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Президент Армении встретился с доктором юридических наук, профессором Артуром Гамбаряном

Президент Армении встретился с доктором юридических наук, профессором Артуром Гамбаряном

Президент Республики Армения Армен Саркисян 6 апреля принял доктора юридических наук, профессора Артура Гамбаряна.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече был затронут принятый Национальным Собранием и представленный на подписание президента Республики законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения».

Артур Гамбарян представил свое мнение относительно законодательного пакета.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации