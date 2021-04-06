Президент Армении встретился с доктором юридических наук, профессором Артуром Гамбаряном
18:14, 6 Апрель, 2021
Президент Республики Армения Армен Саркисян 6 апреля принял доктора юридических наук, профессора Артура Гамбаряна.
Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, на встрече был затронут принятый Национальным Собранием и представленный на подписание президента Республики законодательный пакет «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения».
Артур Гамбарян представил свое мнение относительно законодательного пакета.
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