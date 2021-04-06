Президент Армении принял группу юристов и адвокатов

Президент Республики Армения Армен Саркисян принял группу юристов: доктора юридических наук, профессора Геворга Даниеляна, адвокатов Александра Хачатуряна, Армена Тер-Тачатяна и Татула Худатяна. На встрече присутствовали руководитель аппарата президента Эмиль Тарасян, а также юристы аппарата президента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, состоялся обмен мнениями относительно принятого Национальным Собранием и представленного на подписание президента Республики законодательного пакета «О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон Судебный кодекс Республики Армения».

Участники встречи высказали свои взгляды и мнения по законодательному пакету.