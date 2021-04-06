К 119-летию скульптора Ара Саргсяна будут представлены его неизвестные эскизы

По случаю 119-летия скульптора Ара Саргсяна 7 апреля в Доме-музее Ара Саргсяна и Акопа Коджояна будет организовано мероприятие.

Как передает «Арменпресс», на вечере выступят хор “Арар” (художественный руководитель и хормейстер Гор Мелкумян) и струнный квартет “Сохак”. Откроется выставка неизвестных эскизов Ара Саргсяна. Временная экспозиция будет открыта до 28 апреля.

Ара Саргсян родился 7 апреля 1902 года в Стамбуле. Он был основателем и первый председателем Союза художников Армении, основателем и первым ректором Ереванского института изобразительных искусств.

Он был академиком Академии художеств СССР, председателем правления Армянского отделения Художественного фонда СССР, педагогом, национальным общественным деятелем, участником программы “Немезида”. Ара Саргсян является основоположником монументальной скульптуры Советской Армении. Он творил во всех жанрах скульптуры: в монументальной, станочной скульптуре, делал барельефы, тематические композиции, используя различные материалы: мрамор, дерево, бронзу, базальт.