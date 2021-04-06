В ДНР назвали ситуацию на линии соприкосновения достаточно опасной

Ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе можно оценивать как достаточно опасную: украинские силовики подвозят технику, проводят разминирование перед позициями, заявила полпред самопровозглашенной Донецкой народной республики в контактной группе по урегулированию конфликта, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.

Ранее в ДНР заявляли о росте числа обстрелов со стороны украинских силовиков. Глава республики Денис Пушилин не исключил возможности полномасштабной атаки Киева на Донбасс, отметив, что "у Украины для этого все готово", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Сейчас мы оцениваем оперативную обстановку, как достаточно опасную, поскольку есть подтвержденные факты подвоза техники к линии соприкосновения с украинской стороны. Более того, не просто так и разминирование проводится перед позициями Украины – вероятнее всего, для того, чтобы наступать", - сказала в интервью РИА Новости Никонорова.