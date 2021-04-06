По состоянию на 11:00 6 апреля в Армении подтверждено 760 новых случаев COVID-19, 712 заболевших вылечились, есть 13 летальных исходов.

За последние сутки проведено 3 470 тестов. Всего проведено 880 290 тестов.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщается на сайте Национального центра по контролю и профилактике заболеваний МЗ Армении.

Всего подтверждено 197 873 случаев COVID-19, 177 601 из которых вылечились, есть 3 627 летальных исходов. На данный момент фактическое лечение от COVID-19 получают 15 713 пациентов.

В предыдущий день зафиксировано 9 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в которых смерть наступила не по причине подтвержденной коронавирусной инфекции, а вследствие другой болезни. Таких случаев - 932.

Согласно решению правительства Армении от 11 января, карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года, с целью снижения риска распространения эпидемии, продлен до 11 июля 2021 года.