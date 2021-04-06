Время в Ереване: 11:07:36,   6 Апрель

Борцы Армении начали подготовку к чемпионату Европы

Борцы Армении начали подготовку к чемпионату Европы

Сборные Армении по греко-римской и вольной борьбе начали подготовку к чемпионату Европы.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Федерация борьбы Армении. С 4 по 17 апреля в “Олимпаване” сборы проведут борцы вольного стиля, а с 7 по 21 апреля в том же месте свои сборы проведут и борцы греко-римского стиля.

Шансы завоевать путевки на Олимпийские игры борцы смогут иметь и на Всемирном рейтинговом турнире в Болгарии. Он состоится в мае.

Путевки на XXXII Олимпийские игры в Токио уже завоевали Артур Алексанян, Карапет Чалян, Вазген Теванян и Арсен Арутюнян.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации