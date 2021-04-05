Нареку Ованнисяну и Товмасу Товмасяну посмертно присвоено звание “Герой Арцаха”

2 апреля президент Республики Арцах Араик Арутюнян подписал указы о посмертном присвоении звания “Герой Арцаха” старшим лейтенантам Нареку Ованнисяну и Товмасу Товмасяну. Об этом «Арменпресс» сообщили в Главном информационном управлении аппарата президента Республики Арцах.

Согласно указам, за исключительные заслуги перед Республикой Арцах в деле обеспечения обороны и безопасности Родины, проявленную храбрость и личную отвагу командиру 3-го стрелкового взвода N-ской воинской части Армии обороны Республики Арцах, старшему лейтенанту Нареку Ованнисяну и командиру взвода снайперов N-ской воинской части, старшему лейтенанту Товмасу Товмасу Товмасяну посмертно присвоено высшее звание “Герой Арцаха”, вручен орден “Золотой орел”.

В ходе широкомасштабных военных действий, развязанных Азербайджаном 27 сентября 2020 года против Республики Арцах, Нарек Ованнисян и Товмас Товмасян принимали активное участие в защите боевых позиций государственной границы Республики Арцах, осуществили диверсионно-разведывательные действия в тылу противника, нанеся ему многочисленные потери ив военной технике и в живой силе.

В составе созданной в ходе войны группы спецназа они вели оборонительные бои и осуществили боевые действия по ряду направлений, включая села Сгнах, Карин и на подступах к Шуши.

Нарек Ованнисян и Товмас Товмасян блестяще выполняли поставленные перед ними боевые задачи, до последней секунды жизни сражаясь против многократно превосходящих сил врага, и никогда не покидая своих позиций.

Нарек Ованнисян был 1992 г. р., Товмас Товмасян - 1983 г. р. Оба героически погибли 7 ноября 2020 года, на участке Карин так, в окрестностях Шуши.