В 100 жилых домах Еревана устанавливаются солнечные фотовольтаические панели

Ереван будет использовать солнечную энергию. Мэрия начала программу “Европейский Союз для Еревана. Солнечная община”, которая реализуется в рамках инициативы “Соглашение мэров”.

Об этом Арменпресс сообщили в Управлении информации и общественных связей мэрии Еревана.

Солнечные фотовольтаические панели устанавливаются на крышах многоквартирных домов. Вместо 90 заранее определенных домов в программу включены 100. В настоящее время идет процесс их установки.

“Программа реализуется в рамках гранта, стоимостью в 1 миллион 250 000 евро, из которых 250 тысяч - это софинансирование муниципального образования. При отборе зданий мы руководствовались установленными критериями, в частности, были включены 9-14-этажные дома с плоской крышей. Также была учтена их социальная составляющая”, - сказала Нарине Абелян, начальник управления развития инвестиционных программ мэрии Еревана.

Программа направлена на снижение потребления электроэнергии в местах общего пользования.

“Благодаря программе у нас будет до 50% экономии энергии. Устанавливаются панели армянского производства мощностью в 360 Вт. Модули преобразуют солнечную энергию в электричество, производя постоянный ток, который передается в сеть с помощью преобразователя. Получается чистая, возобновляемая энергия”, - представил Ваган Мадоян, консультант проекта солнечных станций.

Вырабатываемая солнечная энергия будет освещать все парадные здания, включая лестничные клетки, чего никогда не было в последние десятилетия. Провода уже проложены, лампочки установлены, осталось подключить системы.

“Установлены светодиодные лампочки нового поколения с датчиками света, звука и движения. Это значит, что даже голоса жителя, открывающего входную дверь, достаточно, чтобы они включились”, - сказал светотехник, инженер Артур Ованнисян.

Солнечная энергия будет использоваться и для ночного освещения. Во дворах домов всю ночь будет светло и безопасно.

“У нас никогда не было такой программы. В будущем мы сможем это сделать и в других домах”, - говорит Андре Оганян.

Программа для жителей будет бесплатной, она пилотная. После установки солнечные панели перейдут в собственность жителей и будут служить 15-20 лет.

В программе есть и интересная социальная составляющая. Уязвимые семьи будут обеспечены энергосберегающими осветительными приборами, чтобы снизить энергопотребление дома и сэкономить семейный бюджет. Результаты первого и эксклюзивного для города проекта почувствуются осенью, когда в этих зданиях будут введены в эксплуатацию новые системы.