Не позволяйте, чтобы Церкви Нагорного Карабаха были уничтожены: депутат ЕП выражает тревогу

Председатель подкомиссии Европарламента по безопасности и обороне, депутат Европарламента Натали Луазо обеспокоена вопросом сохранения армянского наследия в тех районах Нагорного Карабаха, которые с ноября 2020 года перешли под контроль Азербайджана. Об этом депутат Европарламента написала в статье, опубликованной в “La Croix”.

Луазо констатировала, что после перехода территорий Арцаха под контроль Азербайджана, оскверняются и уничтожаются армянские церкви: такие как церковь Сурб Мариам в Мехакаване, Канач Жам в Шуши, подвергшаяся вандализму церковь Матагиса Сурб Егише. “Каждый день там уничтожаются памятники и могилы”.

Она считает, что заявления высокопоставленных азербайджанских чиновников, само по себе говорят о том, чего можно ожидать. Например, директор Союза архитекторов Азербайджана выразил надежду, что “все церкви в Арцахе будут разрушены”. А президент Алиев призвал удалять с церквей армянские надписи, искажающие историю, и объявил их “строениями кавказских албанцев”.

Депутат Европарламента заявила, что в этой ситуации международное сообщество остается безразличным, вместо того, чтобы делать все возможное для сохранения такого культурного наследия. Между тем нападение на культурное наследие народа является частью этнической чистки.

“Для разрешения нагорно-карабахского кризиса нам необходимо предпринять более комплексные действия, проявить большую решимость, все военнопленные должны быть освобождены, все границы и выходы в Карабах должны быть открыты, разминирование должно быть завершено. Все это требует сильного международного присутствия”, - заявила Луазо, добавив, что судьба региона не должна оставаться в руках Азербайджана, России или Турции, которые в недавнем конфликте показали, что они не действуют ради сбалансированного и мирного урегулирования.

“Конечно, все это требует времени. Однако вопрос наследия Арцаха не может ждать. Я призываю сопредседателей Минской группы, Францию, Соединенные Штаты и Россию воздействовать на Азербайджан. Я призываю Европейский Союз использовать связи Восточного партнерства для получения четких заверений Баку в том, что армянское культурное наследие будет сохранено”, - написала Луазо. Она также призвала ЮНЕСКО не поддаваться угрозам.

“Не позволяйте разрушать церкви Нагорного Карабаха”, - заявила она.