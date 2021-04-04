По состоянию на 11:00 часов 4 апреля в Армении всего подтверждено 196 634 случая заболевания коронавирусом, из них 176 тысяч 9 случаев выздоровления, 3 592 - смерти. Сейчас 16 112 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 873.239 тестов.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения, 3 апреля было проведено 3387 тестов, по результатам которых подтверждено 590 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано также 608 случаев выздоровления и 17 случаев смерти,.

Накануне было зарегистрировано 3 смерти, когда пациенты болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество подобных случаев - 921.