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COVID-19: в Армении зарегистрировано 590 новых случаев заражения, 608 -  излечения и  17 - смерти

COVID-19: в Армении зарегистрировано 590 новых случаев заражения, 608 -  излечения и  17 - смерти

По состоянию на 11:00 часов 4 апреля в Армении всего подтверждено 196 634 случая заболевания коронавирусом, из них 176 тысяч 9  случаев выздоровления, 3 592 -  смерти. Сейчас 16 112 пациентов проходят лечение от коронавирусной болезни. Всего было проведено 873.239 тестов.

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства здравоохранения Республики Армения,  3 апреля было проведено 3387 тестов, по результатам  которых подтверждено 590 новых случаев заболевания коронавирусом. Зарегистрировано  также 608 случаев выздоровления и 17  случаев  смерти,. 

Накануне было зарегистрировано 3 смерти, когда пациенты  болели коронавирусной инфекцией, но смерть наступила от другого заболевания. Общее количество подобных  случаев - 921.


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