Землетрясение в 8 км к югу от города Дастакерт Сюникской области — МЧС

3 апреля в 12:15 часов по местному времени (08:15 по Гринвичу) сейсмологическая сеть Территориальной службы сейсмической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения зарегистрировала землетрясение с координатами: 39.30 северной широты 46.46 восточной долготы— Армения, 8 км к югу от Дастакерта, на глубине 10 км.Землетрясение магнитудой 2,2.

Как передает Арменпресс, МЧС РА сообщает, что сила землетрясения в эпицентре составила 2-3 балла. Землетрясение ощущалось в городе Дастакерт Сюникской области силой 2-3 балла.