Подключение частных домов и фиксированной сети UCOM стало проще и доступнее

Отныне жители частных домов, желающие воспользоваться услугами фиксированной связи от Ucom, смогут подключиться к самой быстрой фиксированной сети в Армении по более простой процедуре, более доступным тарифам и с возможностью индивидуального подхода в каждом отдельном случае.

Телевизионные услуги, услуги фискированной телефонии, а также интернета уже более доступны для абонентов частных домов. В частности, в случае подключения через оптоволоконный кабель на расстоянии до 100 метров абонент выплатит единый тариф в 15 000 драмов, после чего за каждый дополнительный метр заплатит 200 вместо прежних 400 драмов. Кроме того, при подписке на 12 месяцев на пакеты uMix M или uMix L плата за подключение в размере 15 000 драмов не будет взиматься.

«Отныне подключение частных домов к фиксированной сети Ucom будет осуществляться не только по упрощенной процедуре и по более доступным тарифам, но и с индивидуальным подходом к каждому абоненту. Просто заполните онлайн-заявку на подключение по ссылке ucom.am/private», - написал в своем микроблоге в Tweeter генеральный директор компании Ucom Ара Хачатрян.

Добавим, что жители частных домов могут заполнить заявку на подключение к фискированной сети Ucom как онлайн, так и в любом из центров продаж и обслуживания абонентов Ucom. Подключение будет произведено в течение 10 рабочих дней, на основе индивидуальных замеров и расчетов.