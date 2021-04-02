Суд применил санкции в отношении адвокатов Роберта Кочаряна и прокуроров

2 апреля суд общей юрисдикции города Еревана под председательством Анны Данибекян рассмотрел поведение адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна Арама Вардеваняна, Айка Алумяна, Ованеса Худояна и прокуроров Петроса Петросяна и Геворга Багдасаряна. Как сообщает «Арменпресс», по мнению судьи, их поведение привело к невозможности продолжения двух предыдущих судебных заседаний.

Суд отмечает, что любая сторона в разбирательстве, включая и защитников и прокуроров, для выполнения своих судебных обязанностей обязана надлежащим образом присутствовать на судебных слушаниях, оставаться в зале суда до конца слушания или его откладывания. Что касается неявки истцов, суд отметил, что любой участник процесса обязан надлежащим образом являться на судебное заседание.

Суд расценивает поведение адвокатов на судебном заседании 23 марта как незаконное, как и поведение прокуроров на заседании 30 марта.

“Выговор вынесен адвокатам второго президента Армении Роберта Кочаряна Араму Вардеваняну, Айку Алумяну, Оганесу Худояну, обвиняющим прокурорам Петросу Петросяну и Геворгу Багдасаряну”, - заявила Анна Данибекян.

23 марта защитники второго президента Армении Роберта Кочаряна покинули зал заседания после того, как судья объявила о начале процесса, а 30 марта прокуроры не явились в суд, так как готовили пространное ходатайство по части судебного акта по делу об определении вопроса соответствия Конституции статьи 300.1 Уголовного кодекса Республики Армения на основании исков второго президента Роберта Кочаряна и суда общей юрисдикции Еревана.