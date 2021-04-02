Конгрессмены призвали США оказать Армении и Арцаху содействие в размере более $ 100 млн  

Комиссия Конгресса США по армянским вопросам призвала правительство США после разрушительных атак, осуществленных в прошлом году со стороны Турции и Азербайджана, предоставить Армении и Арцаху более 100 млн $. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Asbarez”.

Конгрессмены Фрэнк Паллоне, Джеки Спиер и Адам Шифф направили письмо, в котором, в частности, потребовали посредством этого финансирования оказать прямое содействие армянскому населению Нагорного Карабаха для его возрождения, жилищного строительства, безопасности продуктов питания, улучшения санитарных условий и водоснабжения, оказания медицинской помощи и помощи беженцам и восстановления инфраструктур.

Конгрессмены также предлагают через Госдепартамент США и Агентство международного развития США выделить $ 2 млн на программы по уничтожению конвенционного оружия в Нагорном Карабахе, $ 100 млн - на оказание помощи Армении в сферах экономики, управления, верховенства закона и безопасности.

В то же время, законодательные деятели призвали прекратить всякую финансовую помощь Азербайджану, пока не прекращены все виды нападений на Армению и Арцах.

Комитет “Айдата США” приветствовал этот шаг конгрессменов.