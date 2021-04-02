“Ереванский бестселлер”: Лидируют книги Шармы: документальные книги, февраль, 2021

Авторский проект “Ереванский бестселлер” Информационного агентства «Арменпресс» на этой неделе представляет десятку лучших художественно-документальных произведений. Данные списка составлены по итогам продаж за февраль.

На первой горизонтали - книга канадского писателя Робина Шарма “Монах, который продал свой Феррари”. Она входит в число мировых бестселлеров. Продано более 6 миллионов экземпляров этой книги, она переведена более чем на 42 языка. Книга адресована всем тем, кто хочет изменить свое мышление, не боится трудностей и пытается идти вперед и достичь успехов в жизни.

На второй горизонтали другой бестселлер Робина Шармы - “Лидер без титула”. Робин Шарма - один из самых известных специалистов в области мотивации, лидерства и саморазвития. Эта книга была опубликована на многих языках по всему миру и разошлась тиражом в миллионы экземпляров. Если кто-то хочет добиться успеха, он должен прочесть эту книгу. Она учит поступать правильно, делать день целенаправленным.

На третьем месте “Пять языков любви” Гэри Чепмена. Эта книга изменила отношения многих людей. Идея, предлагаемая книгой проста, ясна, приправлена юмором. При том, что она очень личная, она применима для многих. В книге нашли место истории реальных людей, проблемы которых вам покажутся знакомыми, решения - простыми, но неожиданными. Чтение этой книги кажется разумным времяпрепровождением, как прогулка с интересным собеседником. Она навсегда изменит Ваши отношения, начиная с момента чтения.

На четвертом месте книга автора бестселлера “Свой бизнес в Армении” Самвела Геворгяна “Через 1 минуту”. Она предназначена людям, ценящим каждую минуту, желающим раскрыть весь потенциал, превращающим препятствия в возможности, не упускающим возможности, всегда стремящимся двигаться только вперед. “Через 1 минуту” подготавливает человека к принятию важных решений в жизни, в бизнесе или в работе. Она учит, как добиваться непревзойденного результата - гарантированно всегда двигаться только вперед.

На пятом месте книга Каро Варданяна “Генерал Андраник в воспоминаниях русских и британских военных”. О генерале Андранике (Андранике Озаняне), армянском военачальнике, государственном деятеле и лидере армянского народа написано немало книг, особый интерес представляет и эта: в ней собраны воспоминания русских и британских военных об одном из самых любимых полководцев армянского народа.

На шестом месте - мировой бестселлер Джона Стрелеки “Кафе на краю света”. Герой книги сбегает от хаоса собственной жизни и попадает в кафе на краю света, где в разговорах с официантами заново открывает смысл своей жизни. Книга каждому прочитавшему поможет определить смысл своего существования, изменить собственную жизнь, даст стимул встретить 2021 год новым человеком.

Книга “Мировой порядок” Генри Киссинджера на седьмом месте. Выдающийся дипломат, теоретик и эксперт в своей книге представил читателю ситуационный анализ мировой политики, целью которого является поиск урегулирования отношений в современном мире. Автор предупреждает, что в условиях отсутствия эффективных механизмов баланса сил существующие вызовы могут стать причинами необратимых катастроф.

Книга Роберта Кочаряна “Жизнь и свобода” на восьмом месте. Экс-президент Армении и Нагорно-Карабахской республики в своей книге затрагивает самые сложные страницы новейшей истории армянского народа. В книге нашли место неопубликованные до сих пор сведения и ранее зашифрованные документы, а также исторические фотографии из архива Роберта Кочаряна.

На девятом месте - книга Эриха Фромма “Искусство любить”. Это международный бестселлер, который уже 60 лет показывает миллионам читателей, как добиться полноценной, продуктивной жизни, развивая свои скрытые способности любви. В классическом произведении “Искусство любить” Фромм раскрывает любовь со всех сторон.

Книга Шарля Азнавура “Пока бьется мое сердце” - на восьмом месте. Азнавур свою песню “Qui” написал в Буэнос-Айресе, “Hier Encore” - в Москве, “Emmenez - moi” по возвращении из Японии. Азнавур считал себя пожилым, но не консервативным, он писал о прошлом, но рассматривал его с прогрессивного мировоззрения. В этой книге он ответил на обвинения своих безжалостных критиков и желтой прессы, рассказал, как он получил второй паспорт и, в конце концов, почему не вышел на отдых. В своем присущем стиле Азнавур гениально, с самоиронией и юмором рассказал о своем опыте, своих представлениях о современной жизни, о жизни и смерти, любви и богатстве.

“Ереванский бестселлер” представила Роза Григорян.

Книги, отмеченные звездочкой - возвращенные в список бестселлеров.

В опросах участвовали сети книжных магазинов и книжных домов “Букинист” (011-53-74-13), “Ай Гирк-Даран” (56-80-38) и “Зангак” (011-22-33-66).