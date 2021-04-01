Замминистра ИД Армении принял участие в консультациях, проходивших в рамках ОДКБ

Заместитель министра иностранных дел Республики Армения Армен Гевондян 31 марта в Москве принял участие в консультациях в формате заместителей министров иностранных дел государств-членов Организации Договора коллективной безопасности. Об этом «Арменпресс» сообщили в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам взаимодействия в ОДКБ, в том числе в контексте подготовки к предстоящему межрегиональному заседанию Совета министров иностранных дел ОДКБ. Обсуждения касались развития сотрудничества в рамках организации и на международной арене.

По итогам консультаций была отмечена важность обеспечения периодичности подобных встреч, способствующих сотрудничеству в рамках организации и ее дальнейшему развитию.