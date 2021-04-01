Газета “Айастани Анрапетутюн”: Госдеп подтверждает участие Турции в Арцахской войне

“Госдепартамент США опубликовал “Отчет о защите прав человека. 2020”, в котором в разделе, посвященном Армении, говорится и о событиях прошлого года. В частности, в разделе о 44-дневной войне в Арцахе сказано, что Азербайджан при поддержке Турции смог восстановить контроль над четырьмя регионами, а после подписания перемирия 9 ноября еще три территории мирным путем были переданы Азербайджану. Здесь важно отметить, что на самом деле Госдепартамент США подтверждает участие и поддержку Турции Азербайджана в войне, хотя и не уточняется, о каком именно участии и поддержке идет речь.

Относительно течения войны, в докладе говорится, “во время интенсивных боев были получены достоверные сообщения о незаконных убийствах, включая быстрые казни и жертвы среди гражданского населения”, по поводу которых были поданы иски в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). К сожалению, сообщая о зверствах, пытках и военных преступлениях, в докладе говорится, что они совершались обеими сторонами”.

Статью полностью читайте в сегодняшнем номере газеты.