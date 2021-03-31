В Арцахе будут построены связывающие населенные пункты новые и безопасные дороги

На средства Всеармянского фонда “Айастан” в Арцахе будут построены новые и безопасные дороги, связывающие населенные пункты с автомагистралями. Об этом в беседе с Арменпресс сказал министр градостроительства Арцаха Арам Саркисян.

“В этом году будет построена довольно короткая дорога из города Мартакерт, ведущая к магистрали, которая на 17-20 км сократит дорогу, через Дрмбон в Степанакерт, и пройдет через Чанкатах. Будут заасфальтированы общины Керт, Кахарци Мартунинского района, а также дороги, связывающие села Верин Оратаг, Кочогот Мартакертского района и село Бадара Аскерана с магистралью”, - сказал министр.