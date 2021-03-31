После войны 70% эвакуированных жителей села Кармир Шука Арцаха уже возвратились

После войны в населенный пункт Кармир Шука Мартунинского района Арцаха вернулись около 790 жителей, владеющих 233 хозяйствами. Об этом Арменпресс сообщил глава общины Кармир Шука Нарек Атаян, добавив, что около 70% населения уже вернулись, а остальные ждут завершения строительства и восстановления домов.

“Кроме того, желание переселиться изъявили перемещенных 6 семей, а также 7 семей из населенных пунктов, находящихся под контролем Арцаха” - сказал Атаян.

По его словам, в настоящее время на стадии завершения находятся работы по строительству одного из двух многоквартирных домов.

“33 квартиры этих домов предназначены для 7 многодетных семей, которые изъявили желание жить в здании. Остальные квартиры, более 20, будут предоставлены перемещенным семьям, в частности, переехавшим из села Тагавард”, - сказал глава села.

Учебный процесс в селе был возобновлен еще в январе этого года.

В настоящее время школу посещают 168 учеников. Временно приостановлены работы по ремонту детского сада общины. Вместо прежних 75 детей дошкольного возраста в настоящее время детский сад посещают 23 ребенка”, - сообщил Атаян.

По его словам, в Кармир Шука созданы и условия для обеспечения занятости населения. В основном, рабочие места в строительных организациях. Кроме этого, работают заводы по производству растительного масла и спирта.

Ван Новиков