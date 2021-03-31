В Аппарат премьер-министра на данный момент не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке.

Об этом Арменпресс заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя муссируемые в СМИ слухи, что Аршакян поздно вечером 30 марта подал в отставку.

“На данный момент в Аппарат премьер-министра не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке”, - сообщила Геворкян.