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В Аппарат премьер-министра не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке

В Аппарат премьер-министра не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке

В Аппарат премьер-министра на данный момент не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке.

Об этом Арменпресс заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя муссируемые в СМИ слухи, что Аршакян поздно вечером 30 марта подал в отставку.

“На данный момент в Аппарат премьер-министра не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке”, - сообщила Геворкян.


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