В Аппарат премьер-министра не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке
11:02, 31 Март, 2021
В Аппарат премьер-министра на данный момент не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке.
Об этом Арменпресс заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Мане Геворкян, комментируя муссируемые в СМИ слухи, что Аршакян поздно вечером 30 марта подал в отставку.
“На данный момент в Аппарат премьер-министра не поступало заявление от Акопа Аршакяна об отставке”, - сообщила Геворкян.
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