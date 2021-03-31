Единый офис по предоставлению общественных услуг за 5 месяцев обслужил 13 650 граждан

В течение ближайших недель Министерство юстиции с определенной периодичностью будет представлять достижения Министерства юстиции, зафиксированные в прошлом году в сферах, касающихся работы с гражданами. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Министерство юстиции Армении.

Министерство опубликовало видеоматериал, который освещает работу Единого офиса по предоставлению общественных услуг, открывшемуся в центре Еревана по адресу: Вазгена Саркисяна 3 22 июля 2020 года. После его открытия, в течение пяти месяцев (до 31 декабря 2020 года), он обслужил 13 650 граждан.

В Едином офисе представлены услуги

Агентства регистра юридических лиц,

Агентства ЗАГСа,

Национального архива,

Службы социального обеспечения,

Комитета кадастра,

Комитета государственных доходов,

Миграционной службы,

Около 97 служб похоронного бюро.

В том же месте скоро будут действовать и Нотариальная служба и Управление паспортов и виз.

Без посещений государственных органов, находящихся по разным адресам, все услуги можно получить одновременно в этой одной структуре.

Министерство юстиции планирует задействовать, по меньшей мере, по одному Единому офису и в каждом областном центре. На данный момент Единый офис уже действует в Иджеване в отделении “Айпост” по адресу: ул. Ереванская 10.