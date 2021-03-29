Армения – хорошее место для креативных людей: подведены итоги программы развития армянского текстиля

26 марта в Ереване были подведены итоги программы “Содействие малому и среднему бизнесу: создание устойчивой экосистемы для текстильной промышленности Армении” и состоялась официальная церемония ее закрытия.

На мероприятии с приветственной речью выступили министр экономики Ваан Керобян и поверенный в делах посольства Великобритании в Армении Виктор Кларк. В мероприятии участие приняли и другие должностные лица правительства, специалисты данной области, армянские дизайнеры и производители текстиля, местные и международные партнеры.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе информации и общественных связей Министерства экономики, приветствуя участников мероприятия, министр экономики Ваан Керобян, в частности, отметил: “Армения должна стать хорошим местом для креативных людей. Мы должны суметь открывать и развивать таланты и творческий потенциал, который существует у армянского народа, в том числе и в сфере моды”. Министр выразил готовность поддержать развитие и представление индустрии моды Армении на мировых площадках.

Целью двухлетней программы было улучшение технических и деловых навыков сектора моды и текстиля, расширение представительства сектора на местных и международных рынках, создание новых рабочих мест в устойчивой сети промышленных поставок, основанной на модели вторичной переработки.

Проект был реализован неправительственной организацией “Fashion & Design House” и профинансирован Правительственным фондом надлежащего управления Великобритании и Северной Ирландии (GGF). Основными международными партнерами программы являются британские организации “Eco-Age & Fashion Scout”.

В ходе мероприятия были представлены основные достижения проекта: наращивание потенциала, содействие малому и среднему бизнесу, модернизация инновационных бизнес-навыков и технические знания, продвижение бренда “Сделано в Армении” на местном и на международном рынках, онлайн участие армянских дизайнеров в “Fashion Scout” во время Недели моды в Лондоне, создание образовательной онлайн-платформы course.fdc.am, цель которой - предоставить новичкам, малому и среднему бизнесу, студентам инновационные методические электронные модули, относящиеся к данной области, создание модели цепочки поставок устойчивого текстильного производства и переработки в Армении и дорожная карта действий и исследований, создание единого онлайн магазина Miashop. am.

В завершение мероприятия состоялись показ мод: #MadeinArmenia и презентация текстильных брендов армянских дизайнеров.