В 2020 году в связи с Covid-19, при содействии МИД, в Армению вернулись около 15 000 человек

В прошлом году в условиях пандемии Covid-19, когда в странах были введены ограничения на въезд и выезд, МИД Армении удалось организовать возвращение на родину 14 564 граждан Армении.

Как передает «Арменпресс», об этом на заседании постоянной комиссии НС Армении по внешним связям сказал министр иностранных дел Армении Ара Айвазян, представляя доклад о ходе и результатах выполнения программы правительства Армении на 2020 год.

"В связи с ситуацией, обусловленной пандемией, МИД в сотрудничестве с международными партнерами и усилиями посольств предприняло оперативные работы по оказанию содействия на месте и организации безопасного возвращение наших соотечественников, находящимся за рубежом. В результате чего в Армению вернулись 14 564 гражданина Армении, 2 254 из которых - на бесплатной основе”, - сказал Айвазян.

Он также рассказал о полученной гуманитарной помощи.