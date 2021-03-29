У армянских футболистов была большая воля к победе: тренер Исландии

Главный тренер сборной Исландии по футболу Арнар Тор Видарсон прокомментировал поражение в отборочном туре чемпионата мира, понесенное в Ереване от сборной Армении.

“Такая игра получается, когда не используешь свои моменты. Мы знали, что сборная Армении находится в хорошей форме, а у футболистов есть большая воля к победе. Мы понимали, что обе выездные игры против Германии и Армении будут сложными”, - передает «Арменпресс» слова Видарсона, со ссылкой на пресс-службу Федерации Исландии по футболу.

По словам специалиста, у сборной Исландии в группе J отборочного этапа мундиаля уже мало шансов - занять второе место.

Сборная Армении по футболу в рамках отборочного тура мундиаля 2022 28-го марта в Ереване обыграла Исландию со счетом 2:0. В начале второго тайма сборная Армении использовала свой шанс. Точным ударом на 53-й минуте отличился Тигран Барсегян. Команда Капарроса явно диктовала свою волю, и замена, сделанная испанским тренером, дала свой результат. Хорен Байрамян, вышедший на замену, удвоил преимущество. Сборная Армении победила со счетом 2:0. Следующий матч сборной Армении в рамках третьего тура - с Румынией, он также состоится в Ереване. Игра пройдет 31 марта на Республиканском стадионе имени Вазгена Саргсяна, начало в 20:00. Сборная Армении по футболу - одна из лидеров группы J отборочного тура чемпионата мира. По итогам второго тура сборные Армении и Германия после двух побед набрали по 6 очков. 3-4 места с 3 очками делят Северная Македония и Румыния. Исландия и Лихтенштейн очков не имеют. 31-го марта в рамках третьего тура сборная Армении сыграет с Румынией, Лихтенштейн с Исландией и Германия с Северной Македонией.