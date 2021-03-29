Банковская система Армении готова к различным сценариям развития событий: председатель СБА

Председатель Союза банков Армении Артак Ананян подчеркивает, что банковская система Армении, благодаря довольно жестким нормативным требованиям, является одной из наиболее развитых и стабильных институциональных систем на постсоветском пространстве. По его словам, банковская система новой независимой Армении пережила ряд кризисов и в целом готова к различным сценариям развития событий. Союз банков Армении предоставил «Арменпресс» интервью Артака Ананяна, которое мы и приводим ниже.

- Г-н Ананян, прошлый год был полон вызовов как для нашего государства, так и для нашей банковской системы: сначала пандемия, потом война. На Ваш взгляд, как финансовая система отреагировала на эти вызовы, благодаря чему смогла удержаться, поддерживать стабильность, принимать меры по поддержке клиентов банка?

- Банковская система Армении - благодаря довольно жестким нормативным требованиям, одна из наиболее развитых и стабильных институциональных систем на постсоветском пространстве. Банковская система новой независимой Армении пережила ряд кризисов, и в целом готова к различным сценариям. Более того, на фоне серьезных потрясений в экономике и в обществе банки смогли остаться надежными партнерами и для иностранных инвесторов, что очень важно.

Реакция банков на серьезный экономический вызов 2020 года была быстрой, своевременной и широко скоординированной с правительством Республики Армения и с Центральным банком. В рамках объявленных кредитных каникул банки реконструировали кредиты более 550 000 физических лиц, 17 004 юридическим лиц на общую сумму 1,3 трлн долларов США. В то же время банковская система активно участвовала и в государственных программах, разработанных правительством Республики Армения по нейтрализации социально-экономических последствий эпидемии, в рамках которых было удовлетворено более 25 000 кредитных заявок на сумму 119 млрд драмов.

В 2020 году банки активно развивали каналы дистанционного обслуживания, предлагая новые решения - от онлайн-банкинга до внедрения бесконтактных банкоматов.

- Судя по Вашему ответу, банки сегодня остаются ликвидными, у них есть возможность в любой момент полностью выполнить свои обязательства. А что говорят банкиры? С какими потерями выйдут банки из вирусного кризиса? Хватит ли капитала для всех?

- На данный момент у банков достаточно ресурсов с точки зрения капитализации и ликвидности. В то же время есть вопросы, которые мы обсуждаем и с правительством, и с Центральным банком. Например, обсуждаемые сейчас вопросы касаются погашения кредитных обязательств жителей Арцаха и организаций, которые сейчас активно ищут пути их решения.

В Армении 17 банков, 7 из которых имеют филиалы в Арцахе, остальные 10 банков также активно участвовали в программах кредитования. В результате боевых действий все они понесли и физические и финансовые потери.

- Банки по-прежнему способны принимать на себя риски, но из-за социальных и экономических трудностей в стране случаи невыплаты кредитов могут увеличиться. Что же будет в таком случае?

- Не скрою, мы рассматриваем и такой сценарий. Действительно, в обозримом будущем количество невыплат по кредитам в банках может увеличиться. По нашим оценкам, объем неработающих кредитов, по которым не производятся выплаты, может увеличиться с текущих 6,6% до 10%. Однако, повторяю, у банков достаточно резервов, чтобы покрыть убытки за счет своего капитала. Причем такой резерв устойчивости есть не только у банковской системы в целом, но и у каждого банка в отдельности. Банки могут их преодолеть за счет “подушки” упомянутого капитала.

- Вы уже несколько лет управляете одним из крупнейших банков страны. Вы когда-нибудь хотели изменить характер своей работы? На Ваш взгляд, как должен выглядеть банкир, какие качества помогают ему, и что может помешать работе в этой системе?

- По первой специальности я механик-математик, окончил Ереванский государственный университет, затем защитил кандидатскую диссертацию и получил степень кандидата физико-математических наук.

После окончания университета несколько лет проработал в Институте механики Национальной академии наук Армении в качестве исследователя, затем, заочно окончив финансовый факультет Армянской сельскохозяйственной академии, получил вторую профессию. В этой сфере работаю с 1998 года, за эти годы я не поменял род своей деятельности. На самом деле, я люблю свою работу. Это очень интересно, но сложно и ответственно, потому что мы имеем дело с людьми, которые доверяют нам свои ресурсы, и наш долг - оправдать это доверие, обеспечить нашим вкладчикам дополнительный доход.

- Каковы Ваши ожидания от 2021 года, каким он будет для банковской системы?

- Прогнозы не обнадеживают. Эпидемия пока не отступила, скорее всего, в 2021 году мы также будет бороться с ее последствиями. Кроме того, влияние экономических последствий войны наиболее ощутимо будет в 2021 году. Многое будет зависеть от развития эпидемической ситуации, действий властей, общей внутриполитической и внешнеполитической ситуации. По указанной выше причине армянские банки будут делать упор не только на традиционные банковские инструменты, но и на активное развитие новых технологий, продиктованных вызовами 2020 года. Я говорю об улучшении удаленного обслуживания, повышении эффективности взаимодействия с клиентами, а также оптимизации бизнес-процессов.

Надеюсь, что рынок ипотечного кредитования будет расти, в основном за счет роста ипотечных кредитов, предоставляемых на покупку недвижимости. В качестве ключевого фактора стабилизации кредитного рынка следует отметить развитие программ ипотечного кредитования с привлекательными процентными ставками для формирования рыночного спроса.

- В самом деле, очень многое сделано для того, чтобы ипотека стала для населения доступной. Но, тем не менее, возможно ли в нашей стране, в Армении возникновение так называемого “ипотечного пузыря”?

- Я не вижу для этого никаких предпосылок, тем более, что рынок ипотеки продолжал расти даже в 2020 году. Основными детерминантами этого роста стали решение правительства Республики Армения о возврате подоходного налога, постоянно улучшающиеся условия кредитования в результате конкуренции между банками, а также сотрудничество между банками и девелоперами. Центральный банк и СБА, конечно, имеют некоторые опасения по поводу того, что платежеспособность населения снижается, а потребительские кредиты растут. Но это не значит, что есть опасения по поводу “пузыря”. В любом случае, таких рисков в обозримом будущем я не вижу. Рост карточного бизнеса будет продолжаться, так как платежная система Android уже вошла в страну, 2 армянских банка уже предоставляют эти услуги, и я не сомневаюсь, что платежная система Apple также выйдет на наш рынок. Не исключено появление и новых продуктов и технологий, связанных с безналичными расчетами. Темпы развития рынка потребительского кредитования, скорее всего, снизятся, я имею в виду так называемое денежное кредитование.

Я хочу, чтобы было ясно, что любой кризис, любая эпидемия когда-нибудь закончиваются. И если мы с честью выйдем из этого, у нас будет совершенно новая, полностью трансформированная финансово-экономическая система. Сегодня изменения, происходящие в банках, на биржах, в информационной сфере и в других сферах, уже радикальны. Уверен, что эти изменения станут прочной основой для дальнейшего экономического роста и финансового развития нашей страны.

- Господин Ананян, какие качества необходимы, чтобы стать успешным специалистом, счастливым человеком, что бы Вы посоветовали молодым людям?

-Продолжать работать над своими профессиональными знаниями, интересоваться новостями в своей сфере, постоянно расти и развиваться в профессиональном плане. Я, конечно, пожелаю им удачи, но человеку все так просто не дается. А для счастья нужна хорошая семья, любимая работа, хорошие коллеги. Есть остроумная формулировка счастья - счастлив тот, кто утром хочет идти на работу, а вечером хочет возвращаться домой.

- У Вас есть какие-то правила организации работы?

- Сегодняшнюю работу я не оставляю на завтра. Каждый день приносит с собой новые проблемы, которые необходимо решать здесь и сейчас.