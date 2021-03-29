“Новая книга”: 7 / 21: что можно прочесть на этой неделе

Информационное агентство «Арменпресс» представляет свой авторский проект “Новая книга”. Каждый понедельник Арменпресс читателей будет знакомить с новыми выпусками армянских издательств. Читатели получат информацию о новых книгах, встретятся и с уже известными классическими произведениями и познакомиться с тенденциями современной литературы. На этой неделе Арменпресс выделил четыре примечательных произведения по 4 категориям, изданных разными издательствами в 2021 году, и уже переданными на суд читателей.

Произведение армянского автора

Забел Есаян, “Среди руин”

Произведение Забел Есаян “Среди руин” издана в серии “Диаспора”. Этот - одно из редких произведений периода до геноцида. Хроника, изображающая грядущий кошмар армян, ужас резни в Адане при помощи уникального художественного языка и уникальных средств выражения. Редактор: Артур Андраникян. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Переводная литература

Салли Руни, “Нормальные люди”

Коннелл и Марианна выросли в одном маленьком провинциальном городке, но на этом кончается все сходство между ними. Коннелл известен и любим в школе, а Марианна одинока. Но их жизнь меняется после их первого разговора.

Год спустя они оба учащиеся Тринити колледже в Дублине. Марианна попадает в новую социальную среду, а Коннелл играет второстепенную роль робкого и нерешительного подростка. В колледже Марианна и Коннелл иногда бывают и вместе, но чаще, заинтересованы другими. Но, тем не менее, их притягивает друг к другу словно магнитом, потому что они чувствуют непреодолимую привязанность.

Марианна вступает на путь самоуничтожения, а Коннелл начинает искать смысл жизни в своей карьере. И Марианна, и Коннелл должны решить для себя, чем пожертвовать в своей жизни ради любимого человека. Перевела Астхик Саргсян, редактор: Асмик Симонян. Книгу издал “Newmag”.

Детская литература

Эмилио Сальгари, “Черный корсар”

Приключенческий роман известного итальянского писателя Эмилио Сальгари “Черный корсар” - это история о благородном дворянине, избравшем путь пирата, чтобы бороться с несправедливостью жизни, в образе которого переплетены трагизм и презрение к мирским благам, для которого честь и честность - высшие заслуги. В романе юный читатель многое узнает о флоре и фауне далеких джунглей, о некоторых исторических событиях, обогатит свой словарный запас и творческое мышление. Перевод Арцвик Горгян. Книга выпущена издательством “Edit Print”.

Документальная литература

Стивен Хокинг, “Краткие ответы на большие вопросы”

Стивен Хокинг считается одним из величайших ученых современности. В 21 год, проигнорировав свой диагноз бокового амиотрофического склероза, он для многих стал источником вдохновения. Хокинг известен как своими достижениями в теоретической физике, так и своей способностью популяризировать сложные идеи. Его любили и за озорной юмор. Хокинг скончался, когда работал над своим последним проектом, книгой, в которой он собрал ответы на наиболее часто задаваемые “большие” вопросы. Вопросы, выходящие за рамки его академической деятельности.

Перевод с английского Сирануш Есаян. Редактор: Гоар Калашян. Книгу издал “Антарес”.

Проект “Новая книга” представила Роза Григорян.