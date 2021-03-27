Число погибших при обрушении дома в Египте достигло пяти

Число погибших в результате обрушения жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до пяти, 24 человека пострадали, пишет египетская газета Al-Ahram, об этом сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось о трех жертвах и 23 пострадавших.

Согласно изданию, пострадавшие в результате произошедшего рано утром в субботу инцидента были доставлены в больницу. Ведется поиск людей под завалами.