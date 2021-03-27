Число погибших при обрушении дома в Египте достигло пяти
13:59, 27 Март, 2021
Число погибших в результате обрушения жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до пяти, 24 человека пострадали, пишет египетская газета Al-Ahram, об этом сообщает РИА Новости.
Ранее сообщалось о трех жертвах и 23 пострадавших.
Согласно изданию, пострадавшие в результате произошедшего рано утром в субботу инцидента были доставлены в больницу. Ведется поиск людей под завалами.
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