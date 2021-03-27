В Грузии зарегистрировано 490 новых случаев COVID-19

По состоянию на 27 марта, в Грузии зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусом.

Как передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество зараженных в стране составляет 279 936 человек.

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 219 пациентов. Всего в стране заразились 271 804 человека. В стране от инфекции умерло еще 8 человек, а всего - 3746 человек.