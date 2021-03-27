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В Грузии зарегистрировано 490 новых случаев COVID-19

В Грузии зарегистрировано 490 новых случаев COVID-19

По состоянию на 27 марта, в Грузии зарегистрировано 490 новых случаев заражения коронавирусом. 

Как  передает Арменпресс со ссылкой на сайт stopcov.ge, созданный правительством Грузии, общее количество  зараженных  в стране составляет 279 936 человек. 

В Грузии за последние 24 часа лечение от коронавируса прошли еще 219 пациентов. Всего в стране заразились 271 804 человека. В стране от инфекции умерло еще 8 человек, а всего - 3746 человек.


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