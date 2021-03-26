Издана монография Степана Топчяна “Ерванд Кочар”

Вышла в свет последняя монография литературоведа, публициста, искусствоведа Степана Топчяна “Ерванд Кочар”.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Музей Ерванда Кочара.

В монографии подробно проанализированы произведения Ерванда Кочара (1899-1979) в контексте западноевропейского изобразительного искусства XX века. Показана весьма значимая роль Кочара с точки зрения формирования новых явлений и его связи с мировым искусством. Параллельно представлены его эстетическое мировоззрение и размышления вокруг теоретических и философских проблем.

“Мы поздравляем и благодарим издателей за исключительную возможность насладиться широким и глубокомысленным анализом Степана Топчяна многосмысловых произведений маэстро Кочара”, - говорится в сообщении музея.

Книга, которая уже доступна как в музее, так и в книжных магазинах, вышла в свет издательстве “Зангак”.