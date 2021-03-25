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Обсуждены вопросы армяно-итальянского двустороннего сотрудничества в сфере обороны

Обсуждены вопросы армяно-итальянского двустороннего сотрудничества в сфере обороны

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян 25 марта принял временного поверенного в делах Италии в Армении Джованни Никола Диониси и военного атташе посольства генерал-майора Роберто Ваначи.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, в ходе встречи были обсуждены вопросы армяно-итальянского двустороннего сотрудничества в сфере обороны. Стороны выразили готовность к скорейшему возобновлению реализации мероприятий ограниченного из-за пандемии сотрудничества.

Собеседники также обсудили другие вопросы, связанные с региональной средой безопасности, существующими угрозами и ожидаемым развитием событий.


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