Министерство окружающей среды отказало “Лидиан Армения” в большем водозаборе из реки Арпа

Министерство окружающей среды отказало компании “Лидиан Армения” в предоставлении разрешения на водопользование в большем объеме из нижних притоков реки Арпа с целью эксплуатации Амулсарского золотого месторождения.

Об этом «Арменпресс» сообщил исполняющий обязанности начальника Управления лицензий, разрешений и согласований министерства Артем Мхитарян.

Он отметил, что в 2020 году компания получила разрешение на водопользование в объеме 11 л/сек из нижних притоков реки Арпа, однако сейчас они обратились за забором воды в 41,3 л/сек.

“Компания обратилась за разрешением на больший забор воды на 30 л/сек. Основанием для отказа послужило решение правительства “Об утверждении плана управления территорией Араратского бассейн на 2016-2021 гг. и приоритетных мероприятий, направленных на эффективное управление”. Согласно этому решению объем забора воды для промышленных целей может меняться лишь в не небольшом объеме. Такое количество не предусмотрено», - сказал Мхитарян.

В прошлом компания “Лидиан Армения” подавала заявки на забор воды из притока Дарб реки Арпа и выше течения реки Арпа, и в обоих случаях получила отказ.

В настоящее время компания в Административном суде оспаривает отказ министерства по водозабору из реки Дарб.