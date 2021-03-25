Парламент Арцаха принял законопроект о статусе русского языка в качестве официального

Национальное собрание Арцаха приняло законопроект О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Арцах “О языке”, согласно которому русский язык получил статус официального языка в Арцахе. Как передает «Арменпресс», во время голосования в НС Арцаха проект получил 27 голосов “за” при 2 воздержавшихся.

Законопроект был представлен по инициативе депутатов. Армянский язык, и впредь, будет единственным государственным языком Республики Арцах. Русскому языку, параллельно с армянским, присваивается статус официального языка.

“Учитывая историческую память культурных, военных и экономических отношений между Арцахом и Россией и тот факт, что для многих арцахцев вторым языком общения является русский, считаем важным переоценку отношений нового качества и формирование новой повестки. В этом контексте первоочередным считаем повышение статуса русского языка, что создаст необходимые условия для углубления сотрудничества во всех сферах, а в обозримом будущем будет способствовать развитию отношений и в правовых рамках. Понимание долгосрочного присутствия российских миротворцев в Арцахе и необходимости совместного решения многочисленных социальных и коммуникационных проблем, сотрудничество в области строительства, здравоохранения, образования и науки требует переоценки роли русского языка. Именно из этих соображений продиктована необходимость внесения ряда изменений в Законы Республики Арцах “О языке” и “О телевидении и радио”, - отмечают авторы проекта.